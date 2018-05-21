В Раде предложили шантажировать МВФ дефолтом

Депутат Верховной рады Александр Кирш заявил, что Украина должна шантажировать Международный валютный фонд (МВФ) дефолтом. Об этом сообщает RT.

По словам Кирша, Киев больше не может повышать тарифы на газ.

«Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать», — сказал Кирш в эфире «Обозревателя».

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Он также отметил, что на данный момент экономика страны не дает таких возможностей зарабатывать деньги, «чтобы широкие массы могли это оплачивать».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что если власти Украины повысят тарифы на газ на 35%, «народ сметет власть».