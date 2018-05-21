Аксаков прокомментировал идею о выдаче ипотеки с 14 лет

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что идея выдачи россиянам ипотеки с 14 лет вряд ли будет реализована. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, это вряд ли реализуемо. Должен быть доход, который позволит рассчитаться с долгами. Это очень рискованное кредитование. Банки просто не пойдут на такое кредитование, потому что у них не будет понимания, как будут рассчитываться по предоставляемому кредиту», — сказал Аксаков.

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Он также подчеркнул, что доход от сдачи недвижимости в аренду является нестабильным.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать ипотеку россиянам с 14 лет.