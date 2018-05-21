Глава ВЦИОМ назвал лидера и антилидера по популярности среди новых вице-премьеров

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что вице-премьер Татьяна Голикова и вице-премьер Виталий Мутко стали лидером и антилидером по популярности среди россиян из новых вице-премьеров. Об этом сообщает сайт НТВ.ru.

«Есть условные лидеры и антилидеры. Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова. Напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения. Затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств. И сегодня анонсирована как премьер по социальным вопросам. Она известна, она понятна и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан», — пояснил Федоров.

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Социолог добавил, что есть и антилидер нового списка.

«Антилидер тоже есть — это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных», — сказал Федоров.

Федоров также отметил, что двумя самыми авторитетными и популярными членами правительства остаются Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил все кандидатуры на посты министров и вице-премьеров, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым.