Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной Палаты
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
«Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты», — заявили в пресс-службе.
Как стало известно, фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина, «Справедливая Россия» — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.