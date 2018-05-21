В Госдуме предложили разрешить выдавать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать ипотеку россиянам с 14 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проблема обеспечения жильем молодых людей уже много десятилетий носит нерешенный характер. Учитывая, что одним из самых распространенных способов приобретения недвижимости является ипотека, следует разработать юридический механизм совместно с Банком России, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду», — заявил Власов.

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Депутат также предложил ввести правило, исходя из которого, платежи по ипотеке шли бы вначале на погашение основного долг за недвижимость.

Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотеке в России достигла минимума.