Образовательная программа по архитектуре и градостроительству АРХИТЕКТОРЫ.РФ начинает прием заявок

В пятницу в рамках форума «Среда для жизни: все о жилье» в Калининграде генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник объявил о запуске образовательной программы для специалистов в области архитектуры и градостроительства АРХИТЕКТОРЫ.РФ.

АРХИТЕКТОРЫ.РФ – это бесплатная образовательная программа для архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муниципалитетов и студентов старших курсов профильных учебных заведений, направленная на развитие отечественных специалистов и обеспечение городов России квалифицированными кадрами.

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«Во многих субъектах РФ мы столкнулись с проблемой. Мы не нашли местных молодых архитекторов, проектировщиков, которые хотели бы работать в том городе, в котором они родились. Совместно с Минстроем России мы обратились в правительство России и получили поручение президента Владимира Путина разработать образовательную программу развития таких специалистов. Сегодня мы анонсируем старт такой программы», - сказал Александр Плутник.

В период с июня по декабрь 2018 года для участников по всей стране будет доступно онлайн-обучение в формате видео-лекций мировых экспертов, методических материалов и практических заданий.

По результатам конкурсного отбора, включающего онлайн-заявку, портфолио и рекомендательные письма, будут выбраны 100 финалистов, которые в период с сентября по декабрь 2018 года пройдут очное обучение по 4 модулям, включающее интенсивы в Москве и исследовательские поездки по России и Европе.

В сентябре в рамках программы состоятся международная конференция «Архитектор Будущего» и Карьерная ярмарка.

Предварительная регистрация заявок открыта на сайте архитекторы.рф.

Образовательная программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ разработана и реализуется Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Стратегический партнер программы - ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России.