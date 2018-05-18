Путин: Россия будет бороться за «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» открыт для участия других стран. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться», — сказал Путин.

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Ранее Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что позиция США по проекту «Северный поток — 2» преследует цели продвижения американского СПГ на европейский рынок.

Он также добавил, что считает такой бизнес возможным, однако, в таком случае, американский газ будет дороже на 25-30%, чем российский трубный.