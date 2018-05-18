Меркель обсудила с Путиным «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила после встречи с президентом России Владимиром Путиным, что Германия рассматривает «Северный поток — 2» как коммерческий проект. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства «Северного потока — 2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Мы тоже рассматриваем «Северный поток — 2» как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие», — сказала Меркель.

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Она также добавила, что необходимо подумать над гарантиями для Украины в этой связи.

Ранее Путин рассказал о судьбе транзита газа через Украину.