Медведев предложил переназначить Скворцову главой Минздрава
Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил оставить Веронику Скворцовой министром здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.
21 мая 2012 года указом президента Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения.
Она является почетным президентом и инициатором создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом.