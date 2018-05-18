Медведев предложил переназначить Скворцову главой Минздрава

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил оставить Веронику Скворцовой министром здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

21 мая 2012 года указом президента Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения.

Она является почетным президентом и инициатором создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом.