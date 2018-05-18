Медведев предложил оставить Коновалова на посту министра юстиции

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил оставить Александра Коновалова министром юстиции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Как стало известно, Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

С 12 мая 2008 года Коновалова назначили министром юстиции.

1 июля 2008 года Коновалов был назначен специальным представителем президента России по взаимодействию с Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия.