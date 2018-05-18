В Минюсте напомнили, что криптовалюта не является электронными деньгами

И.о. министра юстиции России Александр Коновалов заявил, что криптовалюта не может рассматриваться как электронные деньги. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Криптовалюта не может рассматриваться как безналичные, как электронные деньги. Подпадает под понятие «иное имущество». Точка не поставлена, если будет развиваться, нужно будет дополнительное регулирование», — сказал Коновалов.

Он подчеркнул, что самое главное – это не допустить строительства новых финансовых пирамид.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что рубль был и остается единственным законным платежным средством в России.