«Известия»: самозанятых обяжут делать выплаты в ПФР

Самозанятых граждан в России обяжут делать выплаты в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект об Минюста.

Уточняется, что на данный момент не ясно, каким образом будут взиматься страховые взносы и их размеры.

По мнению некоторых экспертов, для самозанятых нужен патент по нескольким десяткам видам деятельности, который будет обходиться в 20 тыс. рублей в год.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин предлагает ввести с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане.