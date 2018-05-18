Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер ответил на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2», передает РИА «Новости».

Он заявил, что отсутствие газопровода не поможет импорту американского сжиженного газа.

При этом Альтмайер уточнил,что в Берлине понимают попытки США найти рынки сбыта.

«Отказ от «Северного потока-2» не гарантирует роста продаж сжиженного газа», — пояснил Альтмайер.

В то же время он заверил, что Берлин «готов позаботиться о том», чтобы сжиженный газ из США «проще доходил» до Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил канцлера Германии Ангелой Меркель отказаться от поддержки «Северного потока – 2». В свою очередь заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что США могут рассмотреть санкции против «Северного потока — 2».