Лавров: бизнес ЕС расплачивается за антироссийские санкции США

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и Евросоюза наблюдается рост, несмотря на негативные факторы, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 20% по итогам 2017 года, но для достижения тех показателей, которые были до кризиса, предстоит еще многое сделать.

«В Вашингтоне особо не скрывают, что под соусом борьбы с российской угрозой хотят укрепить в Европе позиции своих компаний, в том числе энергетических и оборонных. Насколько это отвечает интересам ЕС, решать самим европейцам», — сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что экономическое сотрудничество становится политизированным: мировой экономике наносится значительный ущерб ради достижениях собственных коммерческих интересов.

По словам Лаврова, американская сторона больше всего делает для проведения в экономической сфере «антироссийской санкционной спирали», а за такие действия расплачиваться «вынужден европейский бизнес».

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что США могут рассмотреть санкции против «Северного потока — 2».