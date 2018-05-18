Источник рассказал, кто станет главой Минприроды в новом кабмине

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что нынешний глава Минприроды Сергей Донской, скорее всего, не сохранит свой пост в новом составе кабинета министров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, пост Донского может занять губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова или ее коллега из Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин.

«Донского не переназначат на Минприроды», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что ожидания россиян от работы нового состава правительства умеренно-положительные. По мнению 49% опрошенных, новый состав правительства будет будет скорее так же, как и сейчас. В то же время 37% россиян ожидают, что этот состав кабинета министров будет работать лучше прежнего, 3% респондентов придерживаются противоположного мнения.