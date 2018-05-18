Глава Минэнерго Саудовской Аравии анонсировал переговоры по нефти на ПМЭФ

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится обсуждение ситуации на рынке нефти. Об этом чиновник написал в своем твиттере.

«Для координации глобальных действий для снижения обеспокоенности на рынке нефти я провел несколько телефонных переговоров с моими коллегам министрами. Среди министров энергетики, с которыми я недавно связался, входят министры из ОАЭ, США, России, Индии и Кореи», — написал Халид аль-Фалих.

Он отметил, что с другими министрами он будет общаться перед ПМЭФ, а также продолжит переговоры на самом форуме 24-26 мая.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики России Александр Новак рассказал о планах на встречу с Халидом аль-Фалихом на ПМЭФ.