Матвиенко рассказала, как должен повыситься пенсионный возраст

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение пенсионного возраста должно происходить плавно и спокойно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что это (при повышении пенсионного возраста) должен быть очень плавный переходный спокойный период. Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин», — сказала Матвиенко.

Помимо этого спикер Совфеда допустила, что пенсионный возраст для женщин может быть повышен до 60 лет.

Ранее СМИ сообщили, что на встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами правительства, которая пройдет в четверг, 17 мая, первоочередной темой станет повышение пенсионного возраста.