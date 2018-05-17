Генсек ОПЕК посетит ПМЭФ

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо приедет на Петербургский международный экономический форум. Об этом говорится в сообщении «Росконгресса».

Как стало известно, Баркиндо примет участие в панельной сессии «Энергетическая трансформация» 25 мая совместно с исполняющим обязанности министра энергетики России Александром Новаком.

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«Дискуссия будет посвящена растущим трансформациям мировой экономики и роли энергетики в этом процессе. Революция во взаимодействии бизнеса и потребителя означает, что мы все должны адаптироваться или безнадежно отстать», — уточняется в релизе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проведет встречу с иностранными инвесторами на Петербургском международном экономическом форуме.