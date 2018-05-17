Володин рассказал о кандидатурах на пост главы Счетной палаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил направление президенту России кандидатур на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости» .
«Мы решили направить президенту РФ четыре кандидатуры, которые поддержаны Советом (Госдумы). Это предложения сделаны каждой фракцией», — сказал Володин.
Уточняется, что фракция «Единая Россия» предложила кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина, «Справедливая Россия» — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы единогласно освободили Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты.