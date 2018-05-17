Иран и ЕАЭС подписали временное соглашение о зоне свободной торговли

Во время Астанинского экономического форума Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), передает РИА «Новости».

«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража», — сказал глава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Реклама

Он отметил, что по условиям временного соглашения будет создан временный комитет на уровне высоких должностных лиц, а также будут направлены усилия на формирование бизнес-диалога.

По его словам, временное соглашение заключается сроком на три года, за это время стороны должны прийти к соглашению по полноформатному договору о ЗСТ. Саркисян подчеркнул, что переговорщикам стран изначально была поставлена перспективная задача о выработке полноценного соглашения.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах ЕАЭС подписать соглашение с Ираном по ЗСТ.