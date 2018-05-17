США объявили о введении санкций против лидеров «Хезболлы»

Министерство финансов США ввело санкции против руководителей военизированной ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла», следует из пресс-релиза ведомства.

Санкции коснулись, в частности, заместителя главы «Хезболлы» Наим Кассем и еще трех высокопоставленных функционеров движения, которые входят в его Верховный совет. Такжи под их действие попали некоторые частные лица и связанные организации.

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Лидер «Хезболлы» шейх Хассан Насралла уже находится под американскими санкциями.

В 2017 году бывший премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что не приемлет никаких заявлений шиитской военной организации «Хезболла», которые содержат угрозу для других арабских стран.