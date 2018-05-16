Медведев рассказал о роли fake news в санкционной политике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бизнес все чаще необоснованно попадает под экстерриториальные санкции и несет убытки из-за fake news (ложные новости). Об этом сообщает РИА «Новости».

«И мы все чаще видим, как вводятся необоснованные экстерриториальные ограничения, которые основаны на преднамеренно сфальсифицированных «доказательствах», так называемых fake news. Эти информационные вбросы через социальные сети, через интернет-ресурсы, через отчеты различных некоммерческих организаций имитируют достоверность. И без всякой правовой процедуры бизнес попадает в международные черные списки», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что подобные действия влекут за собой существенные убытки для добросовестных компаний и для тысяч инвесторов по всему миру.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие для отмены российских контрсанкций.