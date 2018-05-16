Медведев: нельзя игнорировать «цифровые» сделки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рубль был и остается единственным законным платежным средством в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас у нас в стадии подготовки находятся два законопроекта, которые выводят на новый виток развития цифровых технологий в финансовой сфере… При этом понимаем, что рубль был и остается единственным законным платежным средством. Но сделки в цифровой среде — это реальность, которую не можем игнорировать», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что разрабатываемые проекты законов о «цифровых деньгах» помешают выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.

«Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права. Поэтому вместо «криптовалюты» и «токена» законодатели разрабатывают более юридически строгие понятия «цифровых денег» и «цифровых прав», — подчеркнул Медведев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что национальная криптовалюта в России должна быть обеспечена каким-либо ликвидным активом.