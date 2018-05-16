Официальный курс евро снизился на восемь копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 8,05 коп., до 73,77 руб., курс доллара увеличился на 38,69 руб., до 62,30 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,65 коп., составив 67,46 руб.

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На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 6 коп. и составил 62,38 руб.

Курс евро вырос на 10 коп., до 73,86 руб.

Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,3% и составил 2331 пункта.

Индекс РТС просел на 0,1%, до 1177 пункта.

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