Политолог раскрыл цели новой структуры правительства

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал о целях, которые могут быть реализованы благодаря изменениям в структуре правительства. Об этом сообщает RT.

«Изменения, вопреки ожиданиям, оказались «косметическими», что говорит о том, что президент и премьер, в принципе, удовлетворены работой предыдущего правительства и сочли необходимым сделать минимальные изменения под майский указ президента, чтобы максимально полно сориентировать его исполнение. Основным изменением на данном этапе является разделение Министерства науки и образования, чтобы главы ведомств более плотно сосредоточились на доведении до ума работы этих отраслей», — сказал Мухин.

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Он также добавил, что передача торговых представительств и их недвижимость в ведение Минпромторга может привести к активизации российских торгпредств и перезапуску их функционала.

По словам политолога, совмещение Антоном Силуановым должностей вице-премьера и главы Минфина придаст «серьезный аппаратный вес, который будет очень необходим при решении многих финансовых вопросов».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства.