Эксперт предрек России активизацию экономической дипломатии

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик заявил, что Россию ждет активизация экономической дипломатии. Об этом он рассказал в комментарии «Газете.Ru».

«Роль торгпредств зарубежных - это продвижение товаров, активизация экономических связей,торговли, разрешение экономических споров, их анализ. Обновленная структура, мне кажется, говорит об усилении торгпредств и вообще экономической дипломатии. Сейчас стоит очень амбициозная задача по продвижению несырьевого экспорта за рубеж. Добиваться ее нужно в том числе и с помощью торгпредств», — сказал он.

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В свою очередь замдиректора Института «Центр развития» Валерий Миронов заявил, что Россия взяла курс на экспорт.

«Зарубежные торговые представительства - это такие плацдармы по разведке, они позволят потом построить эффективную стратегию по продвижению», — отметил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил передать руководство деятельностью зарубежных торговых представительств из ведения Минэкономразвития в Минпромторг.