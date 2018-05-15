Песков подтвердил, что в новом кабмине будет только одна новая структура

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Газете.Ru», что в новом кабмине будет только одна новая структура — агентство по надзору за образованием.

Остальные новации, по словам Пескова, связаны только с разделением функций и передачей из одного министерства в другое.

Реклама

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил разделить Минобрнауки на два ведомства — Министерство просвещения, в функции которого войдут вопросы общего образования — школы и учреждения средне-специального образования — также Министерство науки и высшего образования, которое займется развитием науки.

Медведев передал Путину проект указа по структуре нового кабмина, после чего Путин подписал документ.

Также Песков назвал место будущей первой встречи Путина и нового кабмина.