Медведев передал Путину проект указа по структуре нового кабмина

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал главе государства проект указа, который содержит предложения по структуре нового кабинета министров, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча премьер-министра и президента проходит в резиденции Путина в Сочи.

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Встреча проходит в соответствии со ст. 112 Конституции России, по которой предложения о структуре федеральных органов власти должны быть представлены не позднее недельного срока после назначения председателя правительства.

Ранее источники сообщали, что ключевые фигуры правительства, и.о. министра обороны России Сергей Шойгу, и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, и.о. министра энергетики Александр Новак и и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров останутся на своих должностях. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».