Стало известно, сколько потребители Германии заплатили за отказ от атомной энергетики

Потребители Германии только в 2016 году заплатили за отказ от атомной энергетики €24 млрд. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров на брифинге в рамках форума «Атомэкспо-2018», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что при этом цели по снижению выбросов СО2 Германия также не добилась, они, напротив, выросли на 2%. Комаров пояснил, что дело в том, что при всем желании страны развивать зеленую генерацию, «в те дни, когда не дует ветер и не светит солнце, они включают угольные станции». И в эти дни цена на газ и электроэнергию серьезно растет.

Ранее председатель правления Wintershall Марио Мерен сообщил, что Германия хотела стать отличником по климатической политике, а стала «трудным ребенком».