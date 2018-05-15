«Росатом»: атомная отрасль не должна становиться заложницей санкционной политики

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил, что атомная энергетика — международная отрасль с первого дня своего существования и ни одна страна мира не может и не должна развивать ее самостоятельно, поэтому ее санкции должны касаться в самую последнюю отрасль. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В атомной энергетике лучше ничего не трогать никакими руками — ни грязными, ни чистыми. Здесь стабильность — это залог безопасности и развития энергетики в целом. Я искренне надеюсь, что у большинства людей, принимающих решения, будет хватать мудрости (чтобы понимать), что атомная отрасль является таким объектом, который в последнюю очередь должен становиться предметом каких либо ограничений», — сказал Комаров на «Атомэкспо-2018».

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Он подчеркнул, что «Росатом» не находится ни под какими санкциями.

«У нас нет ограничений ни в ЕС, ни в Америке. Росатом на 100% выполняет свои обязательства и перед американскими и европейскими партнерами по всем контрактам. И мы продолжаем заключать новые», — отметил Комаров.

Ранее сообщалось, что «Росатом» готов участвовать в строительстве АЭС в Болгарии.