В Минпромторге сообщили о готовности законопроекта о продуктовых карточках

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство подготовило законопроект о программе продовольственной помощи. Об этом сообщает RNS.

«Вопрос находится в стадии обсуждения. Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», — сказал Евтухов.

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В прошлом году министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что размер адресной продовольственной помощи населению может составить порядка 10 тыс. руб. в год.

Мантуров уточнил, что средства на так называемые продуктовые карты будут начисляться ежемесячно. Он подчеркнул, что, если в течение месяца человек их не использует, то они сгорают.