Центробанк рассказал о снижении количества отказов клиентам банков

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что число отказов клиентам банков сократилось за 4 месяца 2018 года на 33%. Об этом сообщает RNS.

«В целом, за 4 месяца текущего года число отказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 33%», — сказал Скобелкин.

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Он также подчеркнул, что количество физических лиц, включенных в перечень «отказников» снизилось более чем в два раза.

Скобелкин добавил, что за полгода было аннулировано более 7000 отказов в связи с предоставлением клиентами необходимых документов.

Ранее сообщалось, что банки стали вносить клиентов в неофициальные черные списки.