Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. руб.

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Ранее сообщалось, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал введении уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России.

По словам замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц. Для юридических лиц будут введены штрафы.