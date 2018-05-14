ЦБ привлек «Роскосмос» для финансового оздоровления Фондсервисбанка

Банк России привлек «Роскосмос» в качестве санатора для финансового оздоровления Фондсервисбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка акционерное общество «Фондсервисбанк». К санации банка в качестве инвестора привлечена государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», — заявили в ЦБ.

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Также в Центробанке подчеркнули, что план участия предусматривает увеличение уставного капитала банка за счет средств «Роскосмоса» и дальнейшее развитие Фондсервисбанка в качестве кредитной организации.

В прошлом году сообщалось, что «Роскосмос» не может распоряжаться выручкой из-за хищения в Фондсервисбанке.