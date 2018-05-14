Цена на Brent превысила $78 впервые с ноября 2014 года

Цена на нефть марки Brent превысила $78 впервые с 26 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до $78,06 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до $71,11 за баррель.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2343 пункта.

Индекс РТС просел на 0,1%, до 1193 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

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