Дворковича выдвинули в совет директоров РЖД

Исполняющего обязанности вице-премьера России Аркадия Дворковича выдвинули в совет директоров Российских железных дорог. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Также в совет директоров выдвинуты глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин и главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский.

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Ранее СМИ сообщили, что Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково».

Уточняется, что данное предложение поступило от премьер-министра Дмитрия Медведева.

Руководителем фонда с момента его создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. На данный момент он совмещает две должности: президент фонда (отвечает за отношения с госорганами и определяет направление развития «Сколково»), а также — сопредседатель совета фонда.