В ФРГ просят суд запретить строительство «Северного потока-2»

Немецкая экологическая организация подала иск в высший административный суд Грейфсвальда с просьбой о временном запрете строительства газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны, которое запланировано на середину мая, передает NDR.

Экологи видят опасность в том, что газопровод будет проходить через морские природоохранные зоны, что создаст опасность для существования морских животных до того, как суд успеет оценить возможные пагубные последствия разрешения на строительство «Северного потока — 2».

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Сообщается, что сотрудники организации составили иск в феврале.

Ранее сообщалось, что представители экологического объединения Nabu решили обратиться в суд для того, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах страны.