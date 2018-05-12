Минэнерго Турции назвало дату запуска газопровода в обход России
Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет введен в эксплуатацию 12 июня. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, передает РИА «Новости».
«TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня», — сказал Албайрак.
Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Он является альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу.
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Строительство газопровода началось в марте 2015 года, первые поставки по нему планировали начать в 2018 году.
Ранее сообщалось о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока».