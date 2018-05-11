Глава Wintershall развеял слухи об угрозе «Северного потока – 2» для ЕС

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что утверждение об угрозе газопровода «Северный поток — 2» для энергобезопасности ЕС является абсурдным. Об этом сообщается в журнале «Нефтегазовая вертикаль».

«Утверждение, что дополнительные объемы газа угрожают нашей энергобезопасности, абсурдно. Учитывая грядущий дефицит газа, Европа должна приветствовать любые дополнительные поставки «голубого» топлива. Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд кубометров — важный вклад в энергобезопасность Европы. Ведь это наиболее надежный, эффективный и экологичный канал поставок российского газа европейским потребителям», — сказал Мерен.

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Он также отметил, что на данный момент нет причин сомневаться в том, что в конце 2019 года по новому газопроводу начнет поступать газ.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ по-прежнему поддерживает проект «Северный поток — 2».