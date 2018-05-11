В проект о контрсанкциях включен пункт о поддержке предприятий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в проект о контрсанкциях России включен пункт о поддержке отраслей и предприятий, пострадавших от иностранных санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы включили специально дополнительный пункт, который нам позволяет, в том числе, принять решение о поддержке в отношении тех отраслей или предприятий, которые понесут, с одной стороны, издержки от санкций, а, с другой стороны, если мы будем принимать меры противодействия, также их подстрахуем и поддержим», — сказал Володин.

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Ранее вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что по итогам Совета по законотворчеству депутаты и эксперты обсудили то, как законопроект о контрсанкциях изменится ко второму чтению.

Как стало известно, из законопроекта уберут упоминание лекарств.