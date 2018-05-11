«Ъ»: братьев Магомедовых обвинили в хищении бюджетных средств

МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств», — сообщает издание.

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По версии следствия, братья Магомедовы через компанию «Глобалэлектросервис» организовали хищение бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона на острове Октябрьский.

Как стало известно, свою вину братья не признали.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил в силе арест брата совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова до 30 мая.

31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании «Интекс» Артура Максидова.