Россияне рассказали об оптимальном пенсионном возрасте

Существующий порог пенсионного возраста назвали оптимальным 53% россиян, еще 35% выступили за его снижение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую службу HeadHunter.

В опросе приняли участие почти восемь тысяч человек. На повышение пенсионного возраста для развития экономики России были согласны 6% респондентов. В среднем работники, выступавшие за снижение пенсионного возраста, указали в качестве оптимальной планки 54 года для мужчин и 50 для женщин. Те, кто выступал за повышение порога, в качестве оптимального назвали возраст 63 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Ранее и.о. председателя правительства России Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно.