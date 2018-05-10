Володин рассказал, как владение языком поможет Мутко на стройке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Виталий Мутко обладает всеми необходимыми качествами для должности вице-премьера России по вопросам строительства. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич [Мутко] — человек, который обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать», — сказал Володин.

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Он также отметил хорошие владение Мутко русским языком.

«Его отличает хорошее знание русского языка. На стройке это крайне важно. Те, кто увлекается иностранными языками, все меньше и меньше понимают, и им точно на стройке будет тяжело», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что Володин провел встречу с кандидатом на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталием Мутко с участием председателей профильных комитетов Госдумы.