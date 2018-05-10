За неделю международные резервы России снизились на $2 млрд и на 4 мая составили $458,4 млрд против $460,4 млрд на 27 апреля, сообщает Банк России.

«Международные резервы на 4 мая составили $458,4 млрд. Снижение за неделю на $2 млрд, или на 0,4%, произошло в результате отрицательной переоценки», — заявили в ЦБ.

Реклама

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Также стало известно, что международные резервы России по состоянию на 1 мая составили $459,884 млрд против $457,995 млрд на 1 апреля.

Таким образом, за апрель резервы увеличились примерно на $1,9 млрд, или на 0,4%.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $3,4 млрд.