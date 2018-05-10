Мутко обсудит с Володиным тему строительства

Исполняющий обязанности вице-премьера России Виталий Мутко обсудит с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами профильных комитетов парламента тему строительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в 15.00 будет встреча председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина и глав профильных комитетов Госдумы с исполняющим обязанности вице-премьера России Виталием Леонтьевичем Мутко», — заявили в аппарате Госдумы.

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Уточняется, что парламентарии планируют обсудить с Мутко вопросы строительства и тему обманутых дольщиков.

Ранее стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры.

Сообщалось, что Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику. Также он предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.