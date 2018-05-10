Роспотребнадзор рассказал об объеме штрафов за нарушение антитабачного закона

Общая сумма штрафов, которая была уплачена нарушителями антитабачного закона в России, превысила 30 млн руб. с начала текущего года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что всего к ответственности привлекались 2,6 тыс. нарушителей. Из указанных лиц более 1 тыс. являются работниками организаций-продавцов табачной продукции и более 700 человек — обычные граждане.

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«Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 30 млн руб», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что всего с начала действия норм антитабачного законодательства (с 15 ноября 2013 года) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к ответственности около 67 тыс. правонарушителей, включая 8,7 тыс. юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Минздрав хочет запретить использовать кальяны в гостиницах.