В «Ашане» вырастут цены на товары

По словам генерального директора «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми, сеть планирует перестать позиционировать себя как дискаунтера с упором на дешевые товары, пишут «Ведомости».

«У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте»,— сказал Реми.

По его словам, товары премиального класса планируется продавать в «Ашане» по более низкой цене, чем у конкурентов. Ожидается, что количество наименований в ассортименте сети может вырасти на 30-40% в рамках изменения коммерческой модели. Также станут ниже стеллажи с товарами, а в оформлении торгового зала появятся серые и бежевые оттенки.