WP: Минфин США расследует утечку банковских данных юриста Трампа

Генеральный инспектор министерства финансов США расследует возможную утечку банковских данных компании, подконтрольной адвокату президента Дональда Трампа Майклу Коэну. Об этом сообщает Washington Post.

Советник инспектора Рич Делмар заявил, что ведомство «расследует утверждения» о том, что банковские данные Коэна были «ненадлежащим образом распространены».

Информацию о банковской утечке распространил адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс. Он утверждает, что Коэн получил $500 тыс. после победы Трампа на президентских выборах 2016 года.