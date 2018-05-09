В Польше начали расследование в связи с финансированием «Северного потока — 2»

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) инициировало расследование в отношении компаний, которые осуществляют финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, «Газпром», E.ON, Engie, OMV, Shell, Wintershall обратились в ведомство с заявкой по поводу создания совместного предприятия для реализации проекта газопровода. В Польше усмотрели в этом нарушение антимонопольного законодательства.

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«В настоящее время «Газпром» занимает доминирующее положение в области доставки газа в Польшу, а планируемая сделка может еще больше усилить переговорную позицию компании по отношению к польским клиентам», — говорится в заявлении.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время реализация проекта продолжается. Если «Газпром» и его партнеров признают виновными, штраф может достигать 10% годового оборота компаний.

Ранее экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом по строительству газопровода «Северный поток — 2».