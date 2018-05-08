США ввели новые санкции против «Рособоронэкспорта»

Госдепартамент США ввел запрет на контакты госорганов с российской государственной компанией «Рособоронэкспорт». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, данное решение было принято 30 апреля заместителем госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом.

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Уточняется, что исключение на контакты и деловые отношения может быть сделано для двух программ США: поставках российских вертолетов Ми-17 для нужд афганской армии и закупках оборудования для полетов по договору «Открытое небо».

Ранее сообщалось, что комитет постпредов стран Евросоюза может 8 мая рассмотреть введение новых антироссийских санкций из-за «подрыва территориальной целостности Украины».